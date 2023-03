Cayenne : l’école élémentaire de Mont-Lucas vandalisée

Une nouvelle fois, une école de Cayenne a été vandalisée. Il s'agit de l'école élémentaire de Mont-Lucas. Les dégâts sont importants et c'est la consternation au sein des équipes scolaire et communale.

Leïlia Chérubin-Jeannette/ CL •

Ce matin, les équipes éducatives et le personnel communal de l'école élémentaire de Mont-Lucas ont retrouvé des classes totalement saccagées. Il y en a 5 au total. Les dégâts matériels sont importants : des pots de peinture et de la colle au sol, des livres scolaires déchirés, les meubles renversés, les murs souillés...

Une des 5 classes de l'école élémentaire de Mont-Lucas à Cayenne saccagée • ©DR

Selon le personnel présent, ces actes de vandalisme sont récurrents, quasiment à chaque rentrée scolaire, les agents découvrent, impuissants, les méfaits des vandales. Cela intervient à 4 jours de la rentrée.

Suley Jaïr, professeur des écoles espère néanmoins une résolution rapide de la situation :

"Il n'y a pas de sécurité, pas d'alarme, pas de vigile... tout est favorable à ce que des gens mal-intentionnés rentrent dans les classes et fassent ce genre de dégâts. La rentrée c'est lundi, on attend de voir ce que la mairie mettra en place pour que les enseignants puissent faire une rentrée dans de bonnes conditions. J'espère qu'elle mettra les moyens nécessaires et assez rapidement pour que les enfants qui ont déjà passé 15 jours de vacances puissent retourner en classe et poursuivre les apprentissages dans de bonnes conditions."