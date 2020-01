Cayenne : un magnifique feu d'artifice pour accueillir l'année 2020

A Cayenne, la nouvelle année a été accueillie par un feu d'artifice sur la place Auguste Horth, traditionnellement appelée les Amandiers. Les Cayennais s'étaient déplacés en masse.

Catherine Lama •

Ils étaient très nombreux, environ 5000 spectateurs, ce soir du 31 décembre sur le place des Amandiers. Tous venus pour célébrer l'entrée dans la nouvelle année au son des pétards et surtout d'un grand feu d'artifice que les artificiers avaient préparé avec soin. Ce fut un beau spectacle apprécié par tous. L'occasion de s'échanger de bons voeux dans la paix et la concorde.Il est vrai que cette place, des réfugiés syriens sont installés depuis plusieurs semaines. Ils n'ont pu être logés et attendent en ce lieu d'obtenir un statut de demandeurs d'asile pour poursuivre leur route.Mais ce soir là, toutes situations confondues, les personnes rassemblées sur ce bord de mer étaient se souhaiter la bonne année et passer simplement un agréable moment.D'aucuns souhaitent la concorde, moins d'accidents sur les routes, de la réussite dans les études, de la paix et d'autres se font des voeux de mariage.Vive 2020!