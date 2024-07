A 35 ans, le Guadeloupéen aborde les Jeux de Paris 2024 avec l’ambition de décrocher son troisième titre individuel. Le fait d’évoluer à domicile renforce la détermination du colosse qui se prépare également à vivre une cérémonie d’ouverture grandiose ce vendredi 26 juillet à Paris.

Karl Sivatte -Jean-Claude Samyde •

Teddy Riner « faire les combats les uns après les autres »

Serein et déterminé. Jeudi après-midi (25 juillet), le leader du judo français, Teddy Riner était au Club France, occasion avec la Team France de faire le point avant de pouvoir fouler le tatami de l’Arena Champ de Mars. Et si le "ti boug Gwada" gravait de manière définitive son empreinte sur le judo mondial ?

La préparation a été bonne voire meilleure que lors des J.O de Tokyo et sans se défiler :

Je suis prêt et je suis même excité à l’idée de commencer et d’entrer dans le vif du sujet. Ces derniers jours, j’ai peaufiné ma préparation, pas d’autre mot, je suis prêt".

"Les J.O de Paris 2024, ça m’a donné un second élan"

Empocher un troisième titre individuel et égaler le Japonais Nomura, le challenge est de taille pour Teddy Riner qui sait pouvoir compter sur le soutien du public français.

A la base quand j’étais au comité olympique en qualité de co-président, jamais je n’avais imaginé que je les vivrais en tant que sportif. Après Tokyo quand j’ai commencé à comprendre ce que seraient des J.O à Paris, je me suis dit qu’il fallait continuer et j’ai organisé certaines choses pour être au rendez-vous et, retrouver un peu de jeunesse. Les J.O de Paris 2024, ça m’a donné un second élan et ça va être quelque chose de magique.

A propos de sa longévité dans cette discipline éprouvante, l’homme aux 11 titres mondiaux a une réponse claire : "ça vient tout simplement de là où je viens, la Guadeloupe… Ce qui me fait avancer c’est le plaisir et le fait de trouver des choses qui me permettent de me remettre en question pour performer lors de nouvelles compétitions".

Teddy Riner au Club France face aux journalistes jeudi 25 juillet 2024 • ©Karl Sivatte

Préposé à l'allumage de la vasque olympique ce soir ?

Mais avant de penser au tatami, Teddy Riner s’apprête à vivre une cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques avec une grande envie et le plaisir de partager ce moment avec les spectateurs.A la question de savoir s’il allumerait la vasque olympique«

Je ne peux pas vous en dire plus. Je n’en sais absolument rien. Quand on a été porte-drapeau et qu’on a les Jeux à la maison, pourquoi ne pas être celui-là, on verra bien mais je ne sais pas au moment où on parle

Teddy Riner a coché la date du 2 août -jour de son tournoi des lourds – et pas question de s’écarter de l’objectif

Je pense que des Jeux à la maison ça doit être quelque chose. Ce sont les jeux olympiques, il faut rester les pieds sur terre et il faut faire les combats les uns après les autres. Ce sera dur puisque ce sont des J.O et l’objectif principal n’est pas d’aller battre des records mais qu’en fin de journée, il y ait la médaille d’or

.Au niveau mental et physique tout est au point, Teddy Riner veut tout faire pour aller au bout de ce tournoi et monter sur la plus haute marche.