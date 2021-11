Cayenne : une unité de police de proximité installée officiellement au quartier Mont-Lucas

Dans le quartier Mont-Lucas a été inauguré une permanence de la police au quotidien ce 29 novembre. Le dispositif, installé place des Roses, permet aux riverains, tous les jeudis matin, de rencontrer les forces de l’ordre qui assurent accueil, information, écoute et prévention.

Catherine Lama •

C'est un véritable service de proximité de la police qui a été inauguré officiellement ce lundi au quartier Mont-Lucas.

Retrouver une sérénité pour vivre et travailler à Mont-Lucas

Cette antenne de police, exerce un travail de proximité qui commence à porter ses fruits et les habitants de Mont Lucas ont gagné en sérénité depuis son installation en septembre dernier.

Les professionnels installés dans ce quartier sont satisfait de cette présence policière. Ils ont pour certains subi des cambriolages à plusieurs reprises et ont pensé à partir. Aujourd'hui cela va beaucoup mieux et l'espoir de poursuivre des activités normalement renaît.

Pour les habitants, le constat est le même. Parmi eux, des résidents depuis plus de 30 ans qui ont connu une époque paisible et d'entraide entre voisins.

Avec la police présente en permanence, Mont-Lucas n'est plus une zone de non droit en proie aux incivilités permanentes. Les jeune, pour certains encore dubitatifs, espèrent qu'ils n'auront plus à se méfier, se défendre voire faire régner la sécurité par eux-mêmes.

Les policiers sont conscients qu'ils devront faire preuve de patience et ouvrir un dialogue avec ce public, souvent déçu, pour rétablir un vrai climat de confiance et assurer la pérennité de leur service.