Grève dans l’Education : les syndicats demandent un renforcement des mesures sanitaires dans l’académie.

A l’occasion d’un appel national à la grève, les syndicats de l’Education nationale ont pris la parole en Guyane ce matin - en intersyndicale. Ils réclament plus de moyens et dénoncent la gestion de la crise sanitaire. A la mi-journée, 9,83% du personnel était en grève dans l’académie, selon le décompte du rectorat. Les revendications s’accumulent. Les personnels de l’Education nationale réclament aujourd’hui un renforcement des mesures sanitaires dans l’académie.

« Plus d’aération dans les classes, des nettoyages plus fréquents des établissements scolaires, également le dédoublement des classes et l’aménagement de la restauration »

Alexandra Cretté, co-secrétaire de Sud éducation Guyane