L' Ascension, et l'Aïd célébrés le même jour : hasard du calendrier et bel élan de solidarité

Laurent Marot/MCT •

Ce jeudi est un jour férié placé sous le signe de deux grandes fêtes religieuses, l’Ascension chez les catholiques et l’Aïd chez les musulmans, la fin du jeune du ramadan tombe cette année en même temps que l’ascension du Christ au ciel. L’occasion d’un beau geste de solidarité : dans le quartier de Mirza, à Cayenne, les catholiques ont ouvert leur salle paroissiale à la prière des musulmans, pendant qu’ils célébraient l’ascension dans l’église voisine.

Je pense que le fait d'accueillir les musulmans, est un signe fort de tolérance, c'est un appel à vivre dans l'unité Le Père Jean-Carlo Lima

Unité, fraternité, solidarité, tolérance

©Karl Constable

Plus de 200 musulmans ont prié pendant une bonne demi-heure dans la salle paroissiale de Mirza. Les fidèles de l’Islam disposent de deux lieux de prières sur l’île de Cayenne, mais ils sont trop exigus pur ce type d’occasion. L’association culturelle et caritative des musulmans de Guyane se félicite donc de l’aide apportée par les catholiques pour disposer d’une salle plus grande.Pour Jawad Bensalah, le président de l’association, c’est révélateur d’une bonne entente entre religions

L'Aïd c'est la fête qui clôture le Ramadan. Nous avons voulu aujourd'hui démontrer que la solidarité n'était pas un vain mot. Jawad Bensalah

L’Aïd marque la rupture des trente jours de jeune du ramadan…C’est donc un jour de fête chez tous les musulmans…Deux imams ont animé ce matin la cérémonie de prière. Ils ont appelé les fidèles à conserver l’esprit d’entraide propre à la période du ramadan, pour être utile dans la société.