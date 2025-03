Grève dans l’éducation nationale dès le lundi 17 mars : des écoles fermées

A partir de ce lundi 17 mars, des organisations syndicales FSU, Lutte des classes, Steg-UTG, Sud éducation, Snetaa/FO appellent à la grève. Certaines écoles ne pourront pas accueillir les élèves comme à Rémire-Montjoly.

Audrey Virassamy/ Martial Gritte •

Ce lundi 17 mars, plusieurs organisations syndicales appellent à une grève illimitée. Localement, elles demandent avant tout davantage de moyens pour l’académie de Guyane. Le préavis a été déposé le mois dernier

Le mouvement est porté par la FSU, Lutte des classes, le Steg-UTG, Sud éducation, le Snetaa/FO. À noter que cette fois, le SE-Unsa ne s’est pas joint à ces organisations. Suite à un colloque en janvier dernier, le syndicat attend la tenue d’un comité de pilotage pour l’élaboration, avec les partenaires locaux, d’un projet territorial éducatif.

Pour les organisations syndicales appelant à la grève lundi, c’est un plan d’urgence qu’il faudrait pour l’académie. Ses grandes lignes ? « Plus de personnel, la construction massive d’écoles, de collèges et de lycées, la rénovation et la dotation en équipement suffisant des établissements actuels ou encore la formation et le recrutement massif de personnels enseignants, non enseignants, d’éducation, social, et de santé à la hauteur des besoins » de la Guyane. Les syndicats exigent « une politique académique de gestion des ressources humaines respectueuse des droits » ce qui passe par la scolarisation de tous les enfants du territoire.

Dario Anataole, secrétaire général du Steg-UTG • ©Martial Gritte

Pour Dario Anatole, secrétaire général du Steg-UTG, le mouvement qui démarre lundi est bien réfléchi. « Cela fait deux mois que nous nous concertons dans l’ensemble des établissements des différentes organisations. La plupart des collègues sont très attentifs aux revendications. Nous ne sommes que les relais d’un mécontentement qui est latent et qui est là, par rapport à l’état de l’éducation en Guyane. »

Des écoles fermées à Rémire-Montjoly

Pour le Steg-UTG, l’heure est à l’action. « Il est temps maintenant de se mobiliser et de porter les revendications auprès des différentes instances, insiste Dario Anatole. Pour les constructions scolaires, c’est la CTG. Pour tout ce qui est pédagogie et personnel, c’est le rectorat. »

Dès lundi, des perturbations dans l’accueil des élèves sont à prévoir. À Rémire-Montjoly, la municipalité a d’ores et déjà annoncé que certaines de ses écoles garderont portes closes. Ce sera le cas à Emile Gentilhomme, Michel Dipp et Jacques Lony.