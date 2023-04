Le préfet de Guyane s’explique sur les conditions d’accueil des réfugiés sur le territoire guyanais

La maire de Cayenne évoque des lacunes de l’Etat s’agissant des mesures prises pour l’accueil des réfugiés massés sur les trottoirs de la ville dans des conditions d'hygiène insoutenables. Interrogé sur la gestion des services de l’état pour la prise en charge des demandeurs d’asile en Guyane, le préfet Thierry Queffelec assure qu’il joue bel et bien son rôle. La capacité d’accueil des demandeurs d'asile va augmenter de 120 places d’ici la fin de l’année :

« Nous avons deux centres à Régina et Sinnamary qui vont être construits au mois de novembre. Les crédits ont été votés sur la ligne budgétaire 2023. On peut difficilement accélérer ce type de constructions soit deux fois 60 places. Il y a aussi un centre supplémentaire qui doit être fait à Cayenne… »

Les services instructeurs des demandes d’asile font face à un changement de populations dont certaines n’ont aucun désir de rester sur le territoire. La Guyane n'est qu' une zone obligatoire de passage sur le chemin des migrants vers l’Europe. Thierry Queffelec précise :

« Le modèle de l’immigration évolue complètement. Sur ces deux, trois dernières années nous avons eu 2800 à 3000 personnes demandeurs d’asile. Alors qu’il y a un peu plus d’un an, nous avions 58% de haïtiens, nous n’en avons maintenant plus que 21 %. Il y a d’autres nationalités et c’est toujours le même volume mais il y en a qui ne restent pas à Cayenne, en Guyane. Donc à court et moyen terme, il y a moins de rapport d’immigration. »