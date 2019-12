La maison des familles de l'association Agape

La maison des familles a ouvert ses portes à la rentrée. L'association Agape offre un milieu de vie et de détente à des familles confrontées à des défis ou des contextes de vie difficiles à travers des activités. Dans cette maison, elles trouvent un soutien ou une aide, un lieu de vie.

Bianca Careto/CL •

Il y a 2 mois, l’association Agape a inauguré la maison des familles à Cayenne. Vent de soulagement pour les familles. Depuis qu’elles fréquentent cette nouvelle structure, les enfants ont le cœur à la danse. Telle cette petite fille qui fréquente le lieu pour s'amuser et cette autre pour danser.Pour les mères, certaines apprennent dans un atelier décoration à confectionner des noeuds en papier. Elles se sentent mieux et préparent la fëte de Noël.Ces disciplines dites positives sont de véritables outils pour l’éducation. Parents et enfants apprennent à consolider leur relation.C’est une pause dans leur quotidien souvent fait de défis. Une expérience nouvelle du vivre ensemble. Apprendre et enrichir leur expérience parentale grâce à la rencontre et l’échange. Cette maison s’appuie sur les ressources individuelles et collectives de chacun pour parvenir à grandir ensemble.La maison de la famille englobe un espace d’environ 500 m². C'est un lieu de vie mais aussi de soutien à la parentalité...