La marche blanche des professionnels de la santé contre la violence

Permettre aux nouveaux venus de s'intégrer durablement

Habillés tout de blanc, ils sont venus ce matin, simples citoyens, médecins, infirmières ou encore pharmaciens pour protester et interpeller les autorités, après les deux récents faits divers qui ont défrayé la chronique.A chaque fois ce sont des femmes, seules et résidentes en sites isolés, qui sont les victimes. Des proies faciles, face à et des agressions qui se multiplient. Marie-Joséphine Wandji, membre du bureau Santé-Afrique-Guyane :Arrivés à l’Agence Régionale de Santé, les manifestants n’ont pu rencontrer sa directrice à qui ils souhaitaient remettre un courrier.Permettre l’intégration et le bien-être des professionnels de santé étrangers venus exercer chez nous, c’est la vocation de Santé-Afrique-Guyane. Elle ne veut pas que l’insécurité devienne un frein à l’installation de professionnels dont nous manquons déjà cruellement explique Anicet Sika, Secrétaire Général de Santé-Afrique-Guyane :Pour ces praticiens, exercer en Guyane n’est pas une sinécure. Si l’insécurité vient assombrir le tableau, c’est la santé de tous qui en pâtira. Apatou n’a plus de pharmacie depuis le 27 novembre dernier.