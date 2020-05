Une semaine après leur évacuation en raison des fortes pluies, les habitants du Mont Baduel, déchantent

Depuis le 6 mai une trentaine de personnes sont abritées dans le gymnase du collège Holder à Cayenne. Elles ont été évacuées de leurs habitations sur le mont Baduel, à cause des fortes précipitations.



Depuis le 6 mai une trentaine de personnes sont abritées dans le gymnase du collège Holder à Cayenne. Elles ont été évacuées de leurs habitations sur le mont Baduel, situées dans une zone à risque.Rosemira vivait sur le mont Baduel depuis 8 ans. Mais depuis plusieurs jours, en raison de l’instabilité du terrain provoqué les fortes pluies, elle et une trentaine de personnes se sont abritées dans le gymnase du collège Holder à Cayenne. Pour cette mère de quatre enfants la situation n’est pas vivable.habitante du mont Baduel explique :La pluie chasse dans le gymnase, dans certains endroits des flaques persistent. Installées sur des lits de camps, pour certaines familles, les nuits sont longues. Pour Maurice et sa femme impossible de dormir depuis plusieurs jours.habitant du mont Baduel, mortifié :A leur installation, des rations etv quelques chèques alimentaires ont été distribués. Problème, peu de libres-services les acceptent. Et sans gaz, et cuisinière, ils ne peuvent pas préparer des repas.Yvette habitante du mont Baduel commente :Des associations essayent de leur apporter un maximum de denrées. Mais sans logement, ni même de travail la situation est loin de s'arranger sur le court terme. Une situation d’urgence pour ces habitants de Baduel sans toit pendant la saison des pluies, et dont l’avenir reste incertain pour les prochains jours.