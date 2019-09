Squats : coups de feux et vives tensions à l’îlet Malouin à Cayenne

Une procédure d'expulsion imminente

... Il y avait deux gars de la Matine à côté du canal. Je leur ai dit : arrêtez de construire chez nous. Les gens d’ici ne veulent pas ça... Un des deux m’a tiré dessus

Des habitants inquiets devant la mairie de Cayenne, soutenus par l’association Trop Violans. Ils veulent être reçus par le maire pour évoquer les tensions à l’îlet Malouin. Jeudi, l’un d’entre eux a été la cible d’un coup de fusil pour avoir voulu empêcher l’installation de squatters dans son quartier. Selon les habitants de l’Ilet Malouin, des personnes venus du squat voisin de la Matine ont défriché pour s’installer sur la parcelle voisine de la leur. Mais à l’îlet Malouin, on n’est pas d’accord.Une discorde entre quartiers voisins. Ici à droite, l’îlet Malouin. A gauche, la Matine. A côté du quartier légal de la Matine, un squat sous le coup d’un procédure d’expulsion prévue le 24 septembre. Des centaines de squatters ne savent pas où aller concède un habitant :Samedi, il y a eut un deuxième moment de tension. Un habitant de l’îlet Malouin est atteint d’un coup de fusil. Il est blessé à la tête, sur le corps et à la jambe.Ce lundi matin, il n’y a pas eu de réunion entre le maire et les habitants. Selon son cabinet, Maire-Laure Phinéra-Horth les attendait à 11h00, ils sont arrivés à 13h30...puis elle avait un avion à prendre. Depuis vendredi, le maire s’est rendu trois fois à l’îlet Malouin.