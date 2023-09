Verdict à Cayenne – L’ancien gendarme et technicien de rugby condamné pour atteinte sur mineure

Après une audience intense et un délibéré d'une heure, le tribunal correctionnel de Cayenne a rendu son verdict concernant M. André FAUROUX, reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur une fillette de 4 ans.

©ISTOCK

Cayenne, Guyane - Hier, le tribunal correctionnel de Cayenne a tranché dans l'affaire impliquant M. André FAUROUX, ancien gendarme et technicien de rugby à la ligue régionale de Guyane. Après 1h30 d'audience et une heure de délibération, la cour a reconnu M. FAUROUX coupable des faits qui lui étaient reprochés.

L'ex-gendarme a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire de 3 ans. Cette décision s'accompagne de plusieurs peines complémentaires :

- Une obligation de suivre des soins pendant 3 ans.

- L'interdiction formelle d'entrer en contact avec la victime.

- Une interdiction définitive de travailler avec des mineurs.

- L'interdiction de voter pendant 5 ans.

- L'inscription au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais).



La décision du tribunal correctionnel de Cayenne reflète la gravité des faits reprochés à M. FAUROUX. Les peines complémentaires, notamment l'interdiction de travailler avec des mineurs et l'inscription au Fijais, soulignent la volonté de la justice de protéger les plus vulnérables et d'assurer que de tels actes ne se reproduisent pas. Cette affaire, qui a ébranlé la communauté sportive et judiciaire de Guyane, trouve ainsi une conclusion, mais les répercussions de ces actes continueront d'être ressenties par la victime et sa famille.