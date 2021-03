Gérer les tueries de masse : un stage destiné à la police municipale de Matoury

Les effectifs de policiers municipaux augmentent. Ils sont donc plus visibles et plus vulnérables car ils peuvent être les premiers à arriver sur les lieux d’interventions. La mairie de Matoury a donc décidé de former sa police municipale à la gestion de tuerie de masse.

Guillaume Perrot/MCT •

Les effectifs de policiers municipaux augmentent. Ils sont donc plus visibles et plus vulnérables car ils peuvent être les premiers à arriver sur les lieux d’intervention. La mairie de Matoury a donc décidé de former sa police municipale à la gestion de tuerie de masse. A Matoury, une partie des policiers municipaux sont équipés d’une arme à feu... Il leur faut donc apprendre à intervenir face à un individu susceptible de commettre un crime. Une partie de la formation se déroule dans l’hôtel désaffecté de Montabo,

Exercice grandeur nature

Appelés pour intervenir face à un individu armé, les trois policiers municipaux progressent armes aux poings. L’individu est neutralisé, les policier sécurisent les lieux et appellent les secours…fin de simulation, c’est l’heure de faire le bilan de l’exercice.

Il faut mettre une police performante pour répondre aux questions de sécurité pour que les personnes ne soient pas mises en danger. Alphonse Renaud police municipale de Mana

Apprendre les fondamentaux

Deuxième scénario : l’assaillant s’est planqué dans l’hôtel désaffecté…l’équipe de trois policiers doit s’adapter et tenter de s’améliorer. Il faut réfléchir et agir vite et bien…enchaîner les exercices en conditions quasi réelles permet aux policiers municipaux d’engranger de l’expérience. Lors de ce second exercice, l’équipe a bien corrigé le tir en menottant le forcené, mais elle a oublié de lui porter assistance…car même un agresseur doit être soigné après avoir été neutralisé.

Dès lors qu'il y a interpellation, la personne est placée sous notre responsabilité. D'autant plus si elle est menottée. Hugues Merlin formateur à LVS formation



Encadrée et animée par une entreprise locale, cette formation de gestion de crise à des policiers municipaux est une première en Guyane.

Le reportage de Guillaume Perrot :