Matoury : Une vaste opération de nettoyage menée par les habitants du quartier de Cogneau-Lamirande

Le ramassage des déchets a démarré tôt ce matin, dès 7h30 pour s'achever à 11h dans ce quartier populaire de Matoury.

Pour le président de l'Association culturelle et sportive de Cogneau, Sony Montina, il faut savoir s'impliquer dans son quartier et ne pas attendre tout des autres :



Ce sont pas moins de huit camions qui ont été évacués durant ces quelques heures de nettoyage. Cela a permis à quelques rues de retrouver un aspect plus propre, mais il reste encore beaucoup à faire pour l'éducation citoyenne de ce quartier où beaucoup vivent de la débrouille et dans de l'habitat insalubre.

Parmi les personnes qui participaient à cette opération, il y avait, le maire de Matoury et président de la CACL, Serge Smock :

Ainsi que le souligne le 1er édile, le 1er novembre est plutôt consacré à la mémoire des défunts mais il fallait impérativement accompagner cette association à qui revient le mérite de ce grand nettoyage.

Serge Smock souligne la récurrence des opérations de ramassage de déchets menées par la municipalité dans un quartier dit spontané :

C'est récurrent car Cogneau est une zone qui est aménagée au fur et à mesure. On connait son histoire. Au départ c'est une zone d'habitat spontané qui n'avait pas du tout les équipements nécessaires. Normalement, on aménage et on construit mais là c'est l'effet inverse. Les gens se sont installés et maintenant on doit amener les voiries, l'eau, l'électricité et assurer la collecte des ordures. C'est une problématique compliquée mais il faut que les gens aient un meilleur cadre de vie. La population dans cette zone de la commune est évaluée à 14 000 habitants c'est à dire l'équivalent de la population de Macouria...