Autisme : l'association Atipa accompagne les familles.

Antoine Defives /S.Deie / P.N •

Ils sont une quinzaine de parents à s’être retrouvés pour cette journée de sensibilisation à l’autisme. Gwendoline et Ludovic sont venus s’informer pour leur fille de 4 ans.

Nous sommes venus car nous avons entendu parler de l’association… Nous sommes ici pour acquérir des méthodes, avoir des échanges, prendre tout ce qui peut aider notre petite. Gwendoline Lebrun, parent d'une enfant autiste

En Guyane, environ 3000 personnes sont touchés par ce trouble du neuro-développement et le nombre de professionnels de santé spécialisé sur l’autisme reste encore trop faible.

Un rassemblement comme celui-ci permet d’attirer l'attention du grand public sur ce handicap et surtout casser les clichés.

On se fait une image de l'autiste qui ne parle pas, qui ne sait pas communiquer, qui n'a pas d'émotions et c'est une erreur historique, préhistorique on va dire. Roseline Roy-Jadfard, Présidente de l'association Atipa Autisme

Soelan, 5 ans, est scolarisé en classe ordinaire en grande section et a même d’excellentes notes à l’école ! Sa mère nourrit beaucoup d’espoir pour la suite de sa scolarité.

Tant que les parents sont acteurs du développement de leur enfant, et font tout leur possible pour une meilleure prise en charge, c’est possible de progresser, grandir et s’insérer dans la société. Stellina–Basse- Bousse, parent d'un enfant autiste

Depuis un an, l’épidémie de covid 19 a accru l’isolement et le désarroi des autistes et parents d’autiste,qui ont plus que jamais besoin de soutien et de solidarité.