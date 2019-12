L'expulsion des habitants du squat des Manguiers à Rémire-Montjoly est en cours

Après plusieurs reports, l'expulsion des habitants de la zone d'habitats spontanés du squat des Manguiers a donc commencé ce matin. Située route des plage à Rémire-Montjoly, elle est prévue jusqu'à demain.La demande de report a été rejetée vendredi par le tribunal administratif.

Catherine Lama •

Déjà une dizaine d'habitations détruites

Dispositif de sécurisation pour l'expulsion au squat les Manguiers • ©Clotilde Séraphins ...



Des familles dans le désarroi

Cette opération d'expulsion sur la route des plages revêt une grande ampleur car elle concerne 400 familles. Les accès au site ont été bloqués depuis ce matin 7h.Il fallait permettre la confidentialité et la sécurité selon les autorités. La presse comme les riverains ont été maintenus hors zone. Les pelleteuses sont entrées en action et au cours de la matinée ont détruit une dizaine d'habitations. La démolition des habitats va durer toute le journée et probablement une partie de la journée de demain.Il est difficile d'entrer en contact avec les familles. Les enfants ont eu le temps de partir à l'école, où rejoindront-ils leurs parents, c'est encore l'incertitude pour l'instant.Pour ces familles, il y a de l'incompréhension. Elles ne comprennent pas cette expulsion en pleine saison des pluies et avant les fêtes de fin d'année.Célima Esponais, habitant dans la zone :Pour le général Stéphane Bras, commandant de la gendarmerie en Guyane qui dirige l'opération, elle se déroule comme prévu : ...