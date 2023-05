"La journée des origines" au collège Sainte-Thérèse de Montjoly, une première édition couronnée de succès

La première "Journée des origines" s'est tenue au collège-lycée Sainte-Thérèse de Rémire-Montjoly. Cet événement haut en couleur était organisé par les élèves eux mêmes. Objectif : découvrir la diversité des origines et s'ouvrir à l’autre en faisant la part belle aux identités plurielles. Elèves et enseignants ont joué le jeu.

Guillaume Perrot/CL •

En habits traditionnels, costumes fabriqués avec un ou plusieurs morceaux de tissus, des bijoux, des accessoires et des drapeaux, ils ont arboré fièrement leurs origines diverses et souvent métissées au cours de cette célébration des origines. Les Amériques, l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Océanie, une multitude d’ethnies et de cultures étaient, ainsi, mises à l’honneur dans cet établissement scolaire privé où se côtoient, collégiens et lycéens. Une fierté exprimée par l'élève de terminale, Elodie Malherbe :

"Il faut sensibiliser les jeunes à la diversité. Ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il y a des origines réunionnaises, haïtiennes, brésiliennes ou autres en Guyane. Ce vivre ensemble est très important..."

et pour le collégien de 4ème Maël Marot :

"Etre unis, montrer que nous avons tous nos différences mais être unis lorsque l'on a un projet commun...".

L'artiste,Saïna Manotte, avait même bousculé son agenda pour féliciter les élèves et les membres de l’équipe pédagogique.

Shooting photo, concours de culture générale, petit encas à base de chocolat créole, spectacle de danse tahitienne, défilé... Ces jeunes n'ont pas manqué d'imagination pour concocter leur programme. Toute La multi-culturalité guyanaise était à la fête ce 26 mai. D’ordinaire, les élèves portent leur uniforme, en se découvrant autrement, ils ont mis à mal certains préjugés. La diversité, le métissage, de véritables richesses ont ainsi été célébrées célébrées de la plus belle des manières.