Un match de basket entre des détenus et les joueurs de l’ASC Tour, au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly

Une rencontre de basket inédite a eu lieu, mercredi 27 novembre, au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. L’équipe de l’ASC Tour est venue jouer contre les détenus. Reportage.

Laura Philippon / Océlia Cartesse •

Au gymnase du Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly tout est en place. Les arbitres sont prêts, la rencontre peut commencer.

Treize détenus volontaires

Treize détenus, tous volontaires, vont affronter les joueurs de l’équipe de l’ASC Tour. C’est une rencontre de basket inédite qui a eu lieu, mercredi 27 novembre, au centre pénitentiaire.

Regardez le reportage de Guyane La 1ère :

"Si on pouvait faire ça plus souvent, ça serait bien, s’enthousiasme un détenu surnommé "la boule".

Ça permet de partager et côtoyer d’autres personnes que les détenus et le personnel pénitentiaire. Ça nous permet d’être dans la vraie vie. Nous aussi on pourrait être un grand basketteur à notre sortie. La boule, détenu

Un match de basket entre des détenus et l’ASC Tour au Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. • ©Océlia Cartesse

Apaiser la détention

Sur le bord du terrain, les surveillants encouragent les détenus.

Cette rencontre sportive dans un établissement pénitentiaire est le fruit d’un travail de longue haleine mené entre le personnel de la structure et l’équipe de l’ASC Tour.

"L’idée est de permettre de faire le lien entre l’intérieur et l’extérieur, souligne Tété Mensah Assiakoley, directeur du Centre Pénitentiaire de Rémire-Montjoly. C’est aussi une façon de diversifier le sport en détention".

Cela participe aussi à apaiser la détention, lutter contre les violences et redonner aux détenus des perspectives pour l’extérieur. Tété Mensah Assiakoley, directeur du Centre Pénitentiaire de Rémire-Montjoly

Cohésion et outil de réinsertion

Ce match est un moment de cohésion. Le comportement des détenus a été exemplaire. Le sport est aussi un outil de réinsertion, et une main tendue par Frédéric Egalgi, le président, joueur et coach de l’ASC Tours.

"On a rencontré quelques joueurs détenus que l’on côtoyait avant à l’extérieur et qui malheureusement se retrouvent ici aujourd’hui, alors ça nous fait plaisir de les voir et eux aussi sont contents de nous retrouver", raconte Frédéric Egalgi.

Score final de la rencontre 73 à 24 pour l’équipe de l’ASC Tour. Les détenus ont fait plus que résister.