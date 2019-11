L'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique une nouvelle voie pour les jeunes en difficulté

L'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique accueille des enfants et des adolescents de 6 à 20 ans présentant des troubles du comportement qui perturbe leur socialisation ou l'apprentissage à l'école. Construit en 2017, l'établissement propose ne fonctionne pas au maximum de sa capacité.

"On a des jeunes qui retournent dans leur clésse de référence ou qui ensuite intègrent l'enseignement supérieur et même l'armée".

L'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique accueille des enfants et des adolescents de 6 à 20 ans présentant des troubles du comportement qui perturbe leur socialisation ou l'apprentissage à l'école. Construite en 2017, l'établissement propose plusieurs services mais ne fonctionne pas au maximum de sa capacité.Un milieu pédagogique rassurant et éloigné de l’agitation. À l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Félix Éboué de Roura, 22 jeunes âgés de 6 à 20 ans sont accueillis pour pallier des troubles psychologiques et du comportement réversibles. Les jeunes internes évoluent au sein d’une unité vie composée de chambres, d’une salle de détente et d’une salle de veille. Une salle à manger et une cuisine sont également disponibles.Les jeunes qui intègrent l’ITEP sont repérés dans le milieu scolaire ou grâce à l’Aide Sociale à l’enfance dès que les troubles sont constatés. S’en suivent une rencontre avec les parents et une détermination du profil pour choisir l’encadrement le plus adapté. Objectif : permettre un retour vers la scolarisation ou la pré-professionnalisation. Pour Oscar, 16 ans, la suite de l’aventure, il la voit au sein de sa future entreprise de lavage de voitures. Avec l’aide de l’encadrement et des projets pédagogiques, les enfants de l’ITEP Félix Éboué finissent par trouver leur voie.Marie Niclas, cheffe de service accueil de jour/internat explique :Ouvert depuis 2015, l’ITEP Félix Éboué est la seule structure de ce type en Guyane. Malgré les 35 places disponibles, 13 sont encore libres.