Le maire de Roura, David Riché en garde à vue

David Riché a été placé, aujourd’hui, en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour « favoritisme et recel de favoritisme ». La justice reproche au maire de Roura, des irrégularités dans la passation d'un ou plusieurs marchés publics

NIkerson Perdius/CL •

David Riché s’est rendu ce matin à la Gendarmerie de la Madeleine à Cayenne pour être entendu dans le cadre d’une enquête pour irrégularités dans la passation d'un ou plusieurs marchés publics. En clair, on lui reproche de ne pas avoir respecté le code des marchés publics dans l’attribution de marché à des entreprises. Pour l’instant, on ne sait pas s’il s’agit de un ou plusieurs marchés.

Fin mars de cette année, un juge d’instruction accompagné de gendarmes a procédé à la perquisition de plusieurs bureaux et services de l’hôtel de ville de Roura à la suite d’une ouverture d’information judicaire par le procureur de la République.

L’avocate de ce dernier, Maitre Marie-Alix Canu-Bernard, un ténor du barreau de Paris, n’a pas souhaité s’exprimer.