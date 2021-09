Marché de Cacao : affluence modeste pour la réouverture le dimanche

Après des semaines de fermeture le dimanche pour cause de couvre-feu, le marché de cacao a pu rouvrir aujourd’hui. Roura est passée en zone verte Covid, ses habitants ont donc retrouvé leur liberté de déplacement.

Affluence modeste pour la réouverture du marché ce dimanche de Cacao : parmi les clients, on compte surtout des habitants du village ou de la route de l'est, car Roura est passée en zone verte Covid. Mais les clients de l'île de Cayenne se font rares, ces communes étant toujours confinées le dimanche. Malgré tout, des familles venues de Rémire-Montjoly et même de Kourou, ont bravé l'interdit de déplacement pour profiter de la convivialité du marché de Cacao.

Des artisans

Si les habitants du village et les producteurs sont heureux de retrouver ce moment privilégié, on est encore loin de la fréquentation habituelle : moins de stands, moins de clients… La halle dans le village où l’on déguste d’habitude les fameuses soupes de Cacao est quasiment déserte, les stands de restauration étant fermés dans ce lieu. Seuls quelques vendeurs d’artisanat sont encore présents.

Une nouvelle offre

Pour prendre une soupe, on peut toujours se rendre sous l’autre halle, près de la Comté, où quelques stands vendent des plats à emporter. Il y a même des « friandises » version cacao : par exemple, des beignets de banane ou des dachines au fromage en friture… « Aujourd’hui, c’est la réouverture, donc tous les producteurs n’étaient pas au courant », explique Malia Siong, agricultrice et vendeuse sur le marché. Si Roura reste en zone verte Covid, l’offre devrait donc s’étoffer au fil des semaines.