Semaine européenne du développement durable : 5ème édition de DD Jardine à Roura

La 5e édition de DD Jardine973 est une action concrète en lien avec la semaine de développement durable qui va se tenir du 6 au 8 octobre sur le site de Papa Dilo sur la route de l’est à Roura.

Catherine Lama •

« DD Jardine c’est le développement durable sous toutes ses formes à travers le jardin. Il s’agit de montrer comment concrètement on peut mettre en pratique le développement durable à partir du jardin. Tout cela est très transversal, le vendredi 6, il y a une activité pour les publics encadrés (des scolaires et du public associatif). L’événement est mobile, chaque année nous sommes dans une commune différente et nous privilégions les établissements qui se trouvent à proximité. En l’occurrence, 6 classes viendront de Roura et de Matoury ce qui représente une centaine d’élèves. » Laura Demade-Pellorce-Ingagen

Il y aura aussi des seniors comme des jeunes en situation de handicap ou encore des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. Des rotations d’ateliers seront opérées durant la journée avec du jardinage, la découverte de la distillerie et de techniques de recyclage. Pour cela, l’association a fait venir des acteurs du territoire. Le centre social de Roura, par exemple, sera présent avec Oyama et proposera aussi des activités. Est aussi prévue, une action de valorisation des fruits et légumes locaux avec Ifivec. Enfin, les visiteurs auront également la possibilité de s’initier à un jeu de loisir conçu par Sport pour tous autour du développement durable.

Des ateliers à découvrir en famille

Tout cela est installé sur le site de Papa Dilo non loin du pont de la Comté et les activités vont se poursuivre le samedi et le dimanche. Elles concerneront davantage un public familial avec des initiations au jardinage, à la fabrication de cosmétiques à partir de végétaux, au bricolage avec la réalisation d’une jardinière, des ateliers sur la biodiversité en présence des agents du Parc national régional. L'échange entre visiteurs et spécialistes se fera lors de tables rondes auxquelles il faut s'inscrire et lors d'un marché artisanal.

Cet événement pour la famille est mis en action par deux micros entreprises Engagen et Aristéa. Laura Delorme-Pellorce, créatrice de Engagen, travaille depuis 10 ans à la mise en place de jardins pédagogiques dans les écoles, les associations ou auprès des familles directement sur l’ensemble du territoire.

Les ateliers se font sur inscription à partir de ce lien : http//ypl.me/sLX