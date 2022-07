Cérémonie de remise de diplômes aux 76 docteurs de l'Université de Guyane

Emotion et fierté le 7 juillet pour les nouveaux docteurs de l’Université de Guyane. Ils étaient mis à l’honneur lors d’une cérémonie de remise de diplômes à l’Encre à Cayenne. C'était une première pour ces étudiants et leurs travaux honorés devant leurs familles, les équipes universitaires, et les personnalités présentes.

Leïlia Chérubin Jeannette/Abel Parnasse/CL •

Créée en 2015, l'Université de Guyane n'avait jamais organisé de cérémonie officielle de remise de diplômes et de prix de thèses aux chercheurs de son école doctorale pluridisciplinaire, 76 en 7 années d'existence de l'UG. C'est désormais chose faite, elle s'est déroulée en grandes pompes à l'Encre ce 7 juillet. Les docteurs présents avaient revêtus leurs toges pour recevoir leurs diplômes.

Marie-Anne Clair, directrice du Centre Spatial Guyanais et Elie Stéphenson, économiste, poète et dramaturge sont les marraine et parrain de cette promotion. A travers cette cérémonie, il s'agissait de mettre en valeur des disciplines essentielles pour faire avancer la société : droit, économie, biologie, chimie, biochimie, médecine, sciences de la terre et de l'univers, l'histoire, la littérature... Une façon également de promouvoir l'enseignement universitaire et la recherche qui est très active en Guyane.

partager l'article