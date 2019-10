Championnat cycliste Outre-mer: le guyanais Jandia remporte la 2e manche, Eustache leader au général

© O. Garrett-Alaïs Les attaques ont fusé dès les premiers kilomètres.

© O. Garrett-Alaïs C'est à la scierie que Jandia a placé son attaque laissant sans réaction ses compagnons d'échappée.

© Myrna Glennie Le podium de cette 2ème manche avec Jandia, Sabon et Eustache. Ce dernier réalise la belle opération puisqu'il prend la tête de l'épreuve au général.

Dès les premiers kilomètres en direction de Stoupan, les hostilités ont débuté notamment sur la longue ligne droite. Des attaques et tentatives de sortie qui provoquent des cassures dans le peloton qui va alors s’étirer comme un long bandeau.Meving Gène de la Guadeloupe prend alors quelques longueurs d’avance à la sortie du carrefour de Stoupan mais le peloton a le fuyard en ligne de mire.Juste après le pont de la Comté, le dossard 13, le guyanais Dave Fraumar chute, heureusement sans gravité, il pourra repartir après quelques soins.Le peloton augmente son allure et revient sur Meving Gène, regroupement général en tête de course.Les derniers kilomètres verront des stratégies à la fois offensives et de surveillance entre les guyanais, martiniquais et guadeloupéens principalement. Les ténors se préparent pour les fameuses portions de 10%.L’ascension fait des dégâts et un groupe de 8 se détache.La course va se jouer dans les 10 derniers kilomètres. A la scierie, le groupe de tête compte 25 secondes d’avance sur le peloton. C’est à ce moment que Mario Jandia place une attaque. Le sociétaire du Club Guyane va alors maintenir ses ex-compagnons d’échappée à distance, Jandia est alors porté par le public.Au prix d’un bel effort, Mario Jandia s’impose à cacao devant Luis Sablon de la Guadeloupe, Cédric Eustache de la Martinique et Quentin Soubadou de la Réunion pointés à 6 secondes. Edwin Nubul de la Martinique est 5ème à 7 secondes. Tony Chris Vanony de Guadeloupe et Mickaël Stanislas suivent à 18 secondes. Kyllian Alger de la Martinique est 8ème avec un retard de 55 secondes. Larry Lutin de la Guadeloupe est 9ème, Damien Laversanne de la Guyane est 10ème, tous les deux à 1 minute et 16 secondes de retard sur Mario Jandia.Au général, le martiniquais Cédric Eustache est leader de l’épreuve avant le contre-la-montre final. Il compte 12 secondes d’avance sur son coéquipier Mickaël Stanislas et 47 secondes sur le guyanais Mario Jandia.Epreuve de vérité ce dimanche après-midi avec une course contre le chrono de 14,9 km.