Christiane Taubira invitée spéciale de l'émission "Place publique" ce 6 juin

Emission spéciale avec Christiane Taubira ce 6 juin en direct de la place des chaînes brisées à Cayenne. Porteuse de la loi de la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, l'ex garde des Sceaux s'exprimera, notamment, sur l'esclavage et le racisme.

Guyane la 1ère •

Place Publique, spéciale abolition de l’esclavage, une émission radio à ne pas manquer. Christiane Taubira, ex ministre de la justice, garde de Sceaux du quinquennat François Hollande en est l'invitée pour explorer ce pan de l'histoire et notamment revenir sur sa loi reconnaissant l’esclavage et la traite négrière en tant que crime contre l’humanité, ainsi que d’autres sujets de son actualité.

Les journalistes Charly Torres et Clotilde Séraphins Georges mèneront cet entretien.

En direct sur nos ondes, radio et internet, cette émission sera diffusée également en télé, le 10 juin à 8h10 du matin, jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage et une rediffusion est aussi prévue sur la page Facebook de Guyane la 1ère.