Le colonel Frédéric Robert succède à Félix Anténor Habazac à la tête du SDIS

© Olivia Garret Alaïs



Cérémonie officielle

© Olivia Garret Alaïs Délégation de Macapa : les bombeiros

C'est officiel. Le colonel Robert directeur départemental des services d’incendie et de secours a pris ses fonctions. Il succède au colonel Félix Anténor-Habazac nommé en Guadeloupe. La cérémonie s'est déroulée en présence des personnels du SDIS et de nombreux officiels: le président de la CTG Rodolphe Alexandre, le préfet de Région Marc Del Grande, les députés Gabriel servielle et Lénaïck Adam, le maire de Cayenne Marie-Laure Phinéra etc....Le colonel Robert est donc le nouveau directeur des services d’incendie et de secours de Guyane. Frédéric Robert vient de Mayotte, où il était directeur adjoint. C'est donc une promotion.La cérémonie de passation de commandement du Service départemental d’incendie et de secours s’est déroulée ce vendredi 6 septembre à la caserne du Centre de secours principal de Cayenne. Elle a eu lieu en présence de nombreuses personnalités. Une délégation brésilienne était présente : le corps des sapeurs Bombeiros du Brésil.Le colonel Frederic Robert succède à Félix Anténor Habazac qui a passé 5 ans à la tête du SDIS Guyane. Ce dernier rejoint sa terre natale la Guadeloupe, où il occupera les mêmes fonctions.