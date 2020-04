Confinement : nouvelle vente collective de gaz à Kourou, 906 bouteilles vendues en une matinée

La vente collective de gaz organisée une fois par semaine par la ville de Kourou suscite toujours autant d'affluence. Ce mardi, il y avait, malgré un temps très pluvieux, une longue file d'acheteurs en attente devant le lieu de vente et 906 bidons de gaz ont été vendus.

Catherine Lama/Jean-Gilles Assard •