Coronavirus : des tests pour l'ensemble des élèves de l'EGC après la découverte d'un cas Covid dans l'établissement

Clotilde Séraphins George/MCT •

Par voie de communiqué, l’EGC, l’Ecole de Gestion et de Commerce de la Guyane annonçait hier la fermeture de l’établissement suite à la contraction de la covid-19 par un enseignant actuellement hospitalisé. Une fermeture effective, pour toute la semaine. En attendant que l’établissement rouvre lundi, des mesures ont été prises pour permettre aux élèves d’honorer leurs examens et de valider leur 1er trimestre tout en observant les règles d’isolement préconisées aux cas contacts.

Confinement des élèves

Des salles de cours vidées de leurs élèves et enseignants à l’Ecole de Gestion et de Commerce de la Guyane à Matoury, la conséquence d’un cas de covid détecté chez l’un des professeurs, lui est hospitalisé, eux sont tenus de garder le domicile pendant 7 jours. Des bouleversements qui arrivent en période d’examens pour certains étudiants mais qui impactent peu le déroulé de l’année scolaire selon la direction.

Pour les examens nationaux nous n'avons plus d'épreuves écrites à faire passer, nous avons des oraux à faire passer. En ce qui concerne les partielles, nous avons un système numérique qui nous permet de les faire passer. Durant le confinement? nous avons mis en place un système, c'est ce même système que nous mettons en place actuellement Marko Gabou responsable de l’EGC l’Ecole de Gestion et de Commerce de la Guyane

Des tests à grande échelle

Côté sanitaire, alors que locaux et matériels sont nettoyés et désinfectés, tout s’organise pour que les tests soient effectués avant la reprise lundi. L’établissement se dit prêt à tenir tête à la crise sanitaire et déploie pour se faire, les moyens, l’EGC veut conserver son rang et sa renommée.

Nos élèves vont être testés. Les 66 étudiants seront testés. Ceux qui seront positifs ne pourront pas revenir. Nous sommes très exigeants sur la qualité. Cette période nous perturbe. Olivier Taoumi directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane

En attendant le dépistage de vendredi, 70 % des tests réalisés par les élèves et les enseignants hier sont tous revenus négatifs.

Le reportage de Clotilde Séraphin et Seefiaann Deie :