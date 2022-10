Coupures d'eau et d'électricité à Maripa-Soula : les écoles de nouveau fermées

Cela fait plus de 10 jours que les habitants de Maripa-Soula dénoncent les coupures d'eau et d'électricité qu'ils subissent. Ce 5 octobre 2022, le maire Serge Anelli a annoncé la fermeture des écoles du bourg et du village Nouveau Wacapou.

Ludmïa Lewis •

Guyane la 1ère évoquait déjà la situation le 25 septembre dernier, elle dure encore ce 5 octobre 2022. "Considérant les coupures d'eau et d'électricité actuellement subies par la commune, les écoles du bourg et du village Wacapou ne sont plus en mesure de fonctionner correctement", informe le maire de Maripa-Soula, Serge Anelli, via un communiqué publié ce jour. En conséquence, Serge ANELLI, maire de la ville de Maripa-Soula informe l'ensemble des parents que les élèves du bourg et du village Nouveau Wacapou seront fermées à partir du mercredi 05 octobre jusqu'à nouvel ordre. Communiqué "Fermeture des écoles à partir du 05/10/2022 de la commune de Maripa-Soula Dix jours auparavant, les habitants évoquaient les dégâts provoqués par ces coupures d'eau et d'électricité : la communication téléphonique interrompue, des denrées alimentaires abîmées par les pannes engendrées sur les appareils de congélation, des familles plongées dans le noir à la nuit tombée ou encore le risque de noyade auxquels sont exposés les habitants qui, sans eau, doivent se rendre au fleuve. Invité du 13h de Guyane la 1ère, le maire affirme que les choses reviennent petit à petit à la normale. Si ça se confirme, les écoles rouvriront dès demain. Les Maripasouliens, habitants de la plus vaste commune de France, prévoient de se mobiliser ce mercredi 5 octobre, à 16h00, sur la place des fêtes, pour dénoncer la situation qu'ils subissent depuis des jours.

partager l'article