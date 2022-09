Pas d'électricité à Maripasoula depuis 48h : l’un des moteurs de la centrale thermique a subi une « grave avarie »

Depuis vendredi 15h la commune de Maripasoula subit une coupure d’électricité de grande envergure avec d’importants impacts sur le quotidien de la population.

L’eau a également été coupée dans la nuit de vendredi à samedi. Malgré l’intervention des équipes sur place, l’ensemble des clients n’a pas pu être rétabli…Des groupes de secours doivent être acheminés en pirogue jusqu’à Maripasoula.

Nous avons aussi des coupures d’eau qui amènent les gens à aller le fleuve. Quand on sait que 60 % des enfants ne savent pas nager cela peut générer des problèmes. EDF m'a confirmé que des groupes vont être acheminés, mais cela dépend de la hauteur de l’eau. Ils devraient arriver aujourd’hui ou demain matin. (…) En tout cas tous ces problèmes nuisent à la qualité de vie de Maripasoula, de Papaïchton et des villages avoisinants. Encore une fois, nous sommes sinistrés.

Les communications téléphoniques sont perturbées. Les conséquences pour la population ne se sont pas faites attendre. Une fois de plus, les habitants doivent faire face aux dommages générés par ces coupures sur leur quotidien. Laurent Jandron, un enseignant de la commune témoigne.

Tous les congélateurs sont en panne, dégivrés. Les congélateurs du commerçant principal ne tournent pas. Il n’y a plus de groupes électrogènes disponibles : bientôt plus de viandes, plus de poissons plus de légume, nous avons une petite production à Maripasoula. Nous n’avons aussi plus d’électricité à l’internat. Son groupe électrogène est tombé en panne également, nous avons des dizaines d’enfants qui la nuit sont plongés dans le noir.