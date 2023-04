Création d’un Observatoire académique LGBT+ phobies en Guyane

L’académie de Guyane se dote d’un outil supplémentaire de surveillance pour prévenir les manifestations de l’homophobie et de la transphobie ordinaires dans les établissements scolaires. L’Observatoire académique LGBT+ phobies a été mis en place ce 3 avril, il est constitué de 14 membres.

Catherine Lama •

C’est un dispositif voulu par le ministère de l’Education nationale qui se met en place partout sur le territoire français depuis 2019. Il doit aider à lutter contre l’homophobie et la transphobie. A ce titre, plusieurs académies ont déjà mis en place leur Observatoire académique LGBT+ phobies.

Mise en place de l'Observatoire académique des LGBT+ phobies le 3 avril • ©Communication Rectorat de Guyane

En Guyane, les 14 membres de cet Observatoire académique LGBT+ phobies présidé par le recteur Philippe Dulbecco, partent de rien. Geneviève Euzet, conseillère, chargée des travaux de cet observatoire, mentionne que tout est à faire et à organiser pour sérier cette problématique dans les établissements :

« Cette mise en place suppose pour nous de réfléchir à des systèmes de recueils de données soit en utilisant ce qui existe déjà soit lors des conseils de disciplines en ajoutant une case LGBT phobies pour mieux cerner la situation. Jusqu’à présent nous étions davantage sur le harcèlement qui est une problématique prégnante chez nous…»

Durant cette installation, le recteur Dulbecco a suggéré que la thématique LGBT+ phobies soit incluse dans l’Observatoire de la scolarisation et qu’apparaissent ainsi tous les groupes et sous-groupes contribuant au bien-être des élèves et de l’ensemble de la communauté éducative.

« Jusqu’à présent, il n’y pas eu de signalements particuliers sur ce thème mais souligne, Geneviève Euzet, la parole n’est peut-être pas encore suffisamment libérée. Dans tous les cas, il faut donner aux enseignants la possibilité d’apporter des réponses à leurs élèves en demande sur ce sujet. L’adolescence est une période de questionnement sur sa personnalité, sur le genre, sur qui on est. Et, il ne faut pas oublier l’influence des réseaux sociaux, il est donc nécessaire d’avoir des espaces pour échanger. »

Autre axe de développement pour l’Observatoire académique LGBT+ phobies : le travail concerté avec les associations partenaires comme Kaz’Avenir LGBT+ sur Cayenne et à Saint-Laurent « Yanacolors » pour faire remonter les situations LGBT+ phobies prises dont elles ont connaissance.

En 2019, l’éducation nationale avait participé à la campagne « tous égaux, tous liés ». Cette opération sera reconduite le 17 mai journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.

« Le travail va se faire en transversalité, lutte contre les violences sexistes, sexuelles et le harcèlement, égalité filles/garçons, éducation à la sexualité et la lutte contre les discriminations LGBT… »