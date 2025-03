Défense nationale : le rétablissement du service militaire obligatoire vu de la Guyane

Les discussions autour d’un possible rétablissement du service militaire obligatoire sont plus que jamais à l’ordre du jour depuis le discours d'Emmanuel Macron le 5 mars dernier mettant en exergue une menace réelle d’expansionnisme de la Russie en Europe. En Guyane, ce sujet de la conscription avait déjà été abordé il y a quelques années, mais comment est-il vu aujourd'hui?

Jonathan Lario/CL •

Il n’y a plus de service militaire obligatoire en France depuis le 28 octobre 1997. Il a été remplacé par la Journée défense et citoyenneté. Mais un rétablissement du service militaire est en débat depuis des années et la question se pose de façon plus accrue avec le contexte de menace de guerre en Europe.

En Guyane le RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté) accueille chaque année 800 jeunes. Il dispose d'une offre de formation riche, et permet de faire un premier pas dans l'univers strict des militaires.

Le reportage de Jonathan Lario, Martial Gritte, Terence Moy et M Hermile :

Dans le cadre d'une réforme du service militaire faut-il le rendre obligatoire, à cette question le Colonel Roméo répond par l'affirmative :

"Est-ce qu'il y a besoin de développer une culture des aptitudes de défense chez l'ensemble des Français ? La réponse est oui ! Il faut qu'on trouve un système pour que tout le monde soit conscient que demain il peut être appelé pour défendre son pays."

L'organisation nationale de la défense pose question et selon le centre de réflexion Destin commun 61% de la population française se dit favorable au retour du service militaire obligatoire.

Quelques personnes interrogées en Guyane vont dans ce sens, notamment, celles qui par le passé ont effectué leur service militaire. Cela pourrait être une bonne initiative qui, cependant, arriverait un peu tard, tandis que certains affirment que cela aurait permis qu'il y ait moins de voleurs et plus de jeunes formés et mieux encadrés.

2500 militaires sont basés en Guyane

Ils sont plus de 2500 militaires à exercer sur le territoire guyanais, répartis entre les militaires de carrière, le personnel civil, les réservistes et les jeunes du RSMA.

Ils pourraient être appelés à défendre le territoire national mais seulement en dernier recours précise le Général Marc Le Bouil :

"Soit c'est un rappel massif des réservistes car il s'agit de faire face à une menace à nos portes ce qui est un cas extrême et on aurait la capacité de dissuader un adversaire par l'arme nucléaire. Le deuxième cas serait d'aller aider davantage les pays qui nous le demanderaient alors on ferait appel à ces réservistes soit pour les déployer avec les autres militaires soit pour, en base arrière, nous permettre de continuer à faire l'ensemble des missions que nous exécutons toute l'année."



Il n'y a pas encore, en France, d'échéance déterminée pour la conscription obligatoire mais dans d'autres pays européens cela se met déjà en place.