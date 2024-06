Des collégiens récoltent 2.000€ pour soutenir l'athlète Gemima Joseph qui participera aux JO 2024

Une urne, un bingo et 2.000 euros empochés ! Les élèves du collège Auguste Dédé et les équipes pédagogiques ont récolté des fonds pour aider Gemima Joseph à l'occasion de sa participation aux Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août prochain. Un coup de pouce pour représenter la Guyane au mieux.

Gemima Joseph peut compter sur le soutien des Guyanais pour sa participation aux Jeux Olympiques de Paris. Le collège Auguste Dédé, à Rémire-Montjoly, a réuni 2.000 euros pour aider la coureuse. "À partir du moment où nous avons su qu'elle était qualifiée pour les jeux olympiques, j'en ai parlé à mes collègues et l'idée a vraiment fait l'unanimité", explique Michelle Horth, directrice de l'établissement.

Elle a aussi été l'enseignante de Gemima Joseph au moment où elle exerçait à Kourou, ville dont l'athlète guyanaise est originaire.

Nous avions mis une urne à l'attention des élèves et de leurs parents, puis nous avons organisé un bingo. Nous avons quand même précisé que c'était pour soutenir Gemima Joseph. Et donc, on a pu récolter cette somme dont nous somme, ma foi, assez fiers ! Michel Horth, directrice du collège Auguste Dédé

L'établissement, habitué à organiser des bingos pour les projets scolaires, a donc décidé d'en faire un dernier le 7 juin dernier. Élèves et parents étaient ravis d'y participer.

Une élève du collège Auguste Dédé remet le chèque récolté pour Gemima Joseph à son frère. • ©S. Félicie

"Nous avons notamment une élève qui, semble-t-il, a des dispositions intéressantes et qui aurait peut-être un futur dans l'athlétisme et nous avons une enseignante qui a été très investie, qui a fait un travail sur les jeux olympiques avec des questions, des quiz au quotidien, des récompenses... et donc il y avait vraiment un certain engouement autour des jeux olympiques", raconte Michelle Horth.

Le chèque symbolique a été remis au frère de la coureuse, qui représentera la France dans plusieurs disciplines : le 100 mètres, le 200 mètres et le relais.