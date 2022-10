Des lycéens simulent la consommation de drogue dans une vidéo, le rectorat et la communauté éducative condamnent fermement sa diffusion

Une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux durant tout le week-end. Elle montre les élèves d'un lycée de Kourou sous l'emprise d'une drogue après avoir sniffé dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Il s'agissait d'un simulacre.



Mais cette mise en scène ne passe pas du tout auprès du personnel éducatif du lycée Elie Castor où a été réalisée cette vidéo. Plusieurs professeurs ont débrayé durant 2h ce lundi matin.

Dario Anatole, professeur au lycée Elie Castor et porte parole du STEG-UTG :

La vidéo est un simulacre mais elle soulève énormément de questions de sécurité et de banalisation d'un geste qui n'est pas anodin. Nous nous sommes regroupés pour éviter qu'un drame se produise dans cet établissement et que personne n'ait eu le temps de réagir. Nous avons certaines demandes dont la prévention pour éviter un drame... Il y a toujours des gens qui se mettent en danger, nous ne pouvons pas rester insensible et ne pas réagir...