Détournement de fonds à l'association des maires de Guyane, le préjudice s'élève à 215 000 euros

Les maires de Guyane se sont réunis en assemblée générale extraordinaire ce lundi 10 Juillet. A l’ordre du jour, notamment, la restitution de l’audit organisationnel et financier lancé en octobre 2022. L’association des maires de Guyane a fait l’objet d’un détournement de fonds qui s’élève à 215 000 euros.

Patrick Clarke/Jocelyne Helgoualch/Frédéric Larzabal/CLCL •

À l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire ce lundi 10 juillet de l’association des Maires de Guyane, il y avait, notamment, la restitution de l’audit organisationnel et financier lancé en octobre 2022. En février de cette année, dans un pré-audit, il était fait état de plus de 185 000 euros détournés par deux anciennes secrétaires mises à disposition de l’AMG par des associations de la place.

C’est un rapport édifiant qui a été présenté aux maires de Guyane. Les premières investigations contenues dans un pré-audit de février de cette année ont été confirmées avec une aggravation des montants détournés. À ce jour, plus de 215 000 euros ont été détournés des comptes bancaires de l’AMG alors que les premières constatations faisaient état de 185 000 euros. Dans le collimateur : deux secrétaires mises à disposition de l’AMG par l’APROSEP et l’AGEPSL, deux associations de la place. Selon le rapport, ces deux structures ont joué un rôle ambigu dans cette affaire. Une procédure judiciaire est en cours.

Des agissements qui ont commencé en 2016

La première secrétaire était en poste entre 2016 et 2021. Elle effectuait régulièrement des virements du compte de l’AMG vers le sien puis les effaçait grâce à un logiciel servant à transformer et modifier les relevés bancaires. Préjudice estimé à plus de 175 000 euros. La deuxième secrétaire recrutée de 2021 à octobre 2022, sur recommandations de la première a détourné près de 20 000 euros. Et il y a eu autant de retraits en espèces sans aucun justificatif. Elles disposaient de toutes les procurations sur les comptes de l’AMG et possédaient une carte bancaire avec les identifiants de connexion pour accéder aux comptes.

Le président de l’AMG, Michel-Ange Jérémie, a saisi le procureur de la République.

À noter que les sommes détournées auraient servi à l’achat de lingerie, de smartphones, de produits divers dans des centres commerciaux, également pour des frais de restaurations exorbitants ou encore des locations de véhicules et d’hébergements de vacances.