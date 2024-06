Deux jours pour découvrir la cinquième édition du Salon du cheveu naturel à Cayenne

Il est devenu un rendez-vous incontournable de la femme guyanaise, le Salon du cheveu naturel se tient ce week-end à Cayenne à l’hôtel Royal Amazonia. Une cinquième édition qui permettra, notamment, aux visiteuses de découvrir les nouveautés locales.

« Dans un monde où les normes de beauté sont souvent dictées par des standards occidentaux, il est essentiel de célébrer la diversité et la beauté naturelle de tous les types de cheveux. Aujourd’hui, nous mettons en lumière le cheveu naturel de la femme noire, un symbole de fierté, de résilience et d’authenticité… » Indique en préambule le communiqué des organisateurs du Salon du cheveu naturel.

En apprendre davantage sur la façon d’entretenir et coiffer son cheveu, découvrir les produits nouveaux, participer à des ateliers et de façon plus générale s’offrir un moment beauté, ce sont autant d’occasions de participer à cette grande manifestation qui va se tenir les 15 et 16 juin à Cayenne.

En 2023, ce salon avait été l’occasion d’un focus sur les produits d’Amazonie fabriqués en Guyane.

Un public féminin désireux d’utiliser les produits locaux

Malaïka 22 ans compte bien se rendre à ce salon : « Je suis intéressée parce que j’aime beaucoup tout ce qui est soins de beauté, les soins cosmétiques, prendre soin de soi. Les cheveux c’est particulier. J’ai des cheveux frisés et longtemps je n’ai pas su m’en occuper. Visiter ce salon me donnera aussi l’opportunité de découvrir de nouveaux produits ».

Maryline qui arbore une coiffure tressée ira par curiosité : « J’irai faire un tour car j’ai un cheveu texturé 4 C selon le réseau social Tik Tok. Je compte en apprendre plus sur le type de produit à favoriser ou à proscrire par rapport à la texture de mes cheveux. »

Son amie qui affiche une coupe très courte s’interroge :

Salon du cheveu naturel 2024, savoir traiter et coiffer un cheveu "texturé" • ©CL

« J’ai des cheveux très courts depuis 2 ans et je ne mets rien dessus. Je tiens à ne plus mettre de produits chimiques ou quoi que ce soit d’autre et avoir mon cheveu entièrement naturel. »

Claudine compte bien trouver le produit miracle à cette occasion : « Il y a beaucoup d’informations sur le cheveu dit « texturé » sur les réseaux sociaux, il existe de plus en plus de produits maintenant mais cela reste difficile de faire un choix. Ce qui m’intéresse c’est de rencontrer les spécialistes pour savoir vers quoi m’orienter. Je veux en savoir davantage sur les composants des produits qui pourraient me concerner. ».

Enfin Cécile se dit intéressée par un tel événement : « Depuis 6 ans j’ai décidé de laisser mes cheveux au naturel, j’ai donc besoin de conseils. C’est le bon moment, le bon lieu pour se retrouver, parler de nos cheveux naturels, d’avoir des conseils et de trouver les bons produits. »

Et de faire remarquer que : «...deux cheffes d’entreprises guyanaises ont pu présenter leurs produits locaux dans l’un des plus grands salons internationaux du cheveu naturel cela prouve que cela bouge, qu’il y a une vraie prise de conscience pour nous avec nos cheveux naturels et comment en prendre soin. C’est le moment de se renseigner et d’acheter. »



Les temps forts de cette manifestation

Le samedi 15 juin : deux défilés de créateurs locaux, le concours du plus beau stand et le

concours de l’outfit jean et de la coiffure élaborée.

Le dimanche 16 juin : clin d’œil aux papas avec le défilé d’un créateur local.