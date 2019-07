Un échange solidaire pendant les grandes vacances entre dix jeunes Guyanais et dix jeunes Ukrainiens

Le village de Stina en Ukraine accueillera les jeunes Guyanais

Céline Laporte, directrice de l'Association Peupl'en Harmonie

"... Ces jeunes viennent de toute la Guyane et vont être amenés à participer à différentes activités. Ils vont aider une association de Kourou à construire un carbet qui servira à l'accueil des jeunes ukrainiens. Les jeunes vont se rencontrer pendant 9 jours et vont échanger sur le développement durable sur la question de l'agriculture, sur la question touristique, bio diversité et valorisation culturelle..."

Ils sont 10 de Guyane, tous volontaires, pour participer à un programme culturel, international et solidaire. L'opération va durer un mois. Ce 1er juillet, ces jeunes adultes ont pris la direction de Kourou. Leur point de chute est au village Kuwano où ils doivent aider à construire un carbet communautaire. Il s'agit de préparer l’arrivée de 10 jeunes Ukrainiens, qui seront sous ce carbet, pendant 8 jours. Ce projet est une initiative de l’ association Peupl’en Harmonie Ce n’est pas le premier échange culturel de l’association. En 2017, un échange avait été réalisé entre des jeunes du village Favard et d’autres de Kourou et l’année dernière, il s’agissait d’un chantier solidaire à Saint Laurent.Ces jeunes Guyanais ont entre 18 et 25 ans, mais ils ne parlent pas un mot d’Ukrainien. Quant aux Ukrainiens, ils ne parlent pas non plus français mais ils échangeront en anglais :Sur l'organisation du séjour, la directrice de l’association Peupl’en Harmonie, Céline Laporte précise :Les jeunes Ukrainiens repartiront dans leur pays le 16 juillet. La semaine suivante, les 10 Guyanais seront dans l’ouest. Puis ils prendront l’avion pour passer une semaine en Ukraine, dans le village de Stina, du 26 juillet au 05 août.Le projet se déroule en partenariat avec l’association Komami de Kourou et l’association Pangeya Ultima du village de Stina