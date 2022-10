EDF Guyane : deux ex-cadres mis en examen pour « escroquerie » et « blanchiment »

En mai dernier, deux anciens cadres d’EDF Guyane ont été mis en examen pour « escroquerie » et « blanchiment ». Plus d’une dizaine de chefs d’entreprise sont également poursuivis dans ce dossier. La justice soupçonne les mis en cause d’avoir tiré profit de marchés ou de prestations payés par EDF à des sociétés.

Laurent Marot •

Daniel Kanuty, ex chef du pôle production thermique à EDF Guyane a été mis en examen en mai dernier pour « escroquerie » et « blanchiment », selon le parquet de Martinique. Une mise en examen prononcée par un juge d’instruction de la Juridiction Interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort de France, après 48 heures de garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Cayenne en mai dernier. Jocelyn Lagotry, notamment ancien responsable du site de production d’EDF à Kourou est lui aussi poursuivi pour « escroquerie » et « blanchiment ».

Une affaire tentaculaire

Au total, vingt personnes ont été placées en garde à vue, fin 2021 puis en mai dernier, dont une bonne dizaine de chefs d’entreprise ont été mis en examen. Sur la base de l’enquête de la brigade financière de la Police Judiciaire, la justice soupçonne les mis en cause d’avoir tiré profit de travaux ou prestations commandés à des sociétés, payés par EDF, mais pas entièrement réalisés… Le juge cherche à savoir ce qu’est devenue cette part non réalisée mais facturée, qui aurait pu être répartie entre des suspects. Il y a aussi des soupçons de surfacturation en amont de travaux, afin d’en recueillir les fruits par la suite. La justice enquête également sur la sincérité de certains appels d’offre. Selon nos informations, la période enquêtée va de 2013 à 2018. Le préjudice pour EDF serait de deux à trois millions d’euros. La justice a saisi notamment de nombreux comptes bancaires et véhicules, dont trois voitures de sport haut de gamme, Ferrari et Porsche, saisies en région parisienne, selon nos informations.

La défense conteste les poursuites

Soupçonné d’avoir joué un rôle central, Daniel Kanuty clame son innocence : dans un message écrit, son avocat maître mustapha Khiter indique que son client « conteste avoir commis la moindre infraction » et « n’a tiré aucun fruit particulier ». « Il agissait dans le cadre de ses attributions, en conformité avec ce qui se faisait chez EDF » et « n’a jamais outrepassé ses droits », ajoute Maître Khiter. Quant à l’avocat de Jocelyn Lagotry, il s’interroge sur le sérieux des procédures de contrôle à EDF, le groupe ayant aussi fait l’objet d’une enquête judiciaire sur des marchés en Martinique…Sur les poursuites visant son client, Maître Leblanc se dit serein à ce stade de l’enquête. ITW Maître Alex Leblanc, avocat de Jocelyn Lagotry.

Jocelyn Lagotry va contester devant les prudhommes sa mise à la retraite d’office par EDF. Licencié, Daniel Kanuty a lui aussi saisi le conseil des prud’hommes, selon son avocat. A ce stade de l’instruction, si des indices graves ou concordants pèsent sur les personnes mises en examen, rappelons qu’elles sont présumées innocentes.