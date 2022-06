Epreuves du bac : le SNUEP-FSU Guyane dénonce des horaires inadaptés aux réalités locales

"Une fois encore, le Ministère de l’Éducation Nationale semble mépriser les élèves passant le Bac Pro en Guyane cette année !". Ainsi débute un communiqué écrit par le Syndicat de l'enseignement professionnel public au sein de la FSU de Guyane. Les secrétaires académiques de l’organisme, signataires du courrier, estiment que la réussite des élèves guyanais est mise en danger.

Le SNUEP-FSU demande un déroulement des épreuves de baccalauréat professionnel "égalitaire et respectueux des élèves sur l’ensemble du Territoire National". Pour cause : les élèves guyanais qui empruntent le bus scolaire pour se rendre au lycée dès 7h30 ont dû attendre 4h00 avant de débuter l’épreuve de français, qui s’est tenue ce 14 juin de 11h30 à 14h30. Ils ont ensuite eu 30 minutes de pause, car l’épreuve d’histoire-géographie a débuté à 15h00. Sauf que la règlementation exige que les élèves se présentent à l’épreuve 20 minutes avant qu’elle ne commence.

J’habite à Javouhey (Mana), donc je me suis réveillée un peu plus tôt : à 6h30. Je suis arrivée à 7h30, alors qu’on commence à 11h30. C’est embêtant, parce que j’aimerai dormir plus et venir au lycée vers 10h30 environ. C’est un peu stressant parce que je n’ai pas bien dormi cette nuit et j’ai dû me réveiller plus tôt. Au final, à 11h30, je commence déjà à avoir faim et sommeil, c’est compliqué [de rester concentrée].