Erasmus + : chantier solidaire Guyane-Ukraine

Erasmus : échange guyano-ukrainien Interviews : 1. Alla Ishchuk , hôte ukrainienne | 2. Derik Biswane, hôte guyanais du village Washiba, Saint-Laurent du Maroni 3. Derik Biswane, hôte guyanais du village Washiba, Saint-Laurent du Maroni 4. Sheun Louis hôte guyanais du village Kuwano, Kourou 5. Adriana Taloekaidoe hôte guyanaise du village Tidamah, Maripasoula 6. Céline Laporte | directrice de l'association Peupl'en harmonie

Les guyanais ont d’abord construit un carbet pour accueillir et héberger les ukrainiens. Depuis quelques jours, ils font découvrir la Guyane aux jeunes européens et parallèlement ils réfléchissent ensemble sur la question du « développement durable en zone rurale ». Le 25 juillet prochain les guyanais s’envoleront direction Busha, un bourg de 800 habitants, à plus de 400 km de la capitale Kiev, où l’on mise sur l’agro-tourisme. Les jeunes séjourneront à la ferme. 43 000 euros, c’est le coût total de cet échange culturel.Le financement vient du programme de mobilité Erasmus +, dont l’objectif est de favoriser les rencontres entre jeunes européens.A l’origine de cette initiative il y a 3 associations : Peuple en harmonie et Komami, de Guyane et Pangeya Ultima d’Ukraine.