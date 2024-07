Amapa : un doctorat en études frontalières mis en place à l’Unifap

L’enseignement supérieur brésilien s’étoffe avec la mise en place d’un diplôme de doctorat en études frontalières (PPGEF) à l’université fédérale de l’Amapa (Unifap). Les premiers cours débuteront au mois de novembre.

C’est une information diffusée dans la presse brésilienne Diaro do Amapa ce jour : la création d’un doctorat en études frontalières. L’objectif général du cours rapporte le site « est de former des médecins qualifiés pour faire progresser la connaissance scientifique, l’innovation et les politiques publiques en Amapa."

C’est un doctorat interdisciplinaire a souligné le président de la commission, le professeur Paulo Gustavo Pellegrino Correa qui a fait la proposition de création de ce diplôme de troisième cycle universitaire. Il permettra entre autres objectifs : « le développement de compétences t théoriques et méthodologiques, la stimulation de production de connaissances appliquées et la promotion appliquée des connaissances dans les politiques publiques de développement socio-économique, de préservation de l’environnement, de promotion culturelle et de garantie des droits de l’homme dans la région. »

La sélection des étudiants pour cette première promotion sera publiée au mois de novembre.