La commune Saint-Georges a désormais une nouvelle église au coeur du bourg

La nouvelle église de la commune de Saint-Georges a été consacrée ce dimanche par l'évêque de Guyane Emmanuel Lafont. Les paroissiens attendaient sa mise en service depuis un an.

Catherine Lama •

©Claude Joseph ...

Consécration de l'église de Saint-Georges devant une nombreuse assistance • ©Claude Joseph ...

La crémonie de consécration de l'église qui porte le patronyme de Saint-Georges a duré plus de 3h. Elle a réuni une assemblée nombreuse. L'évêque Guyane, Emmanuel Lafont a officié en présence d'une dizaines de prêtres et diacres venus de différentes paroisses de Guyane. Il s'est dit très fier et très heureux d'être là.. a t-il ajouté.Les travaux de ce nouvel édifice implanté au coeur du bourg entre la poste et la mairie ont duré une année. Mais pour les paroissiens cela valait la peine d'attendre. L'église peut accueillir maintenant 130 fidèles.