Une nouvelle promotion de cadets de la gendarmerie constituée de 16 élèves du lycée professionnel de Balata à Matoury

Lindy Nedan/Martial Gritte/CL •

Ces jeunes cadets ont participé à un stage intensif de 48 heures. Une formation physique et mentale pour à se dépasser et acquérir les valeurs de la République. Un défi relevé pour ces jeunes issus de quartiers populaires qui, pour certains, vont en garder un souvenir impérissable. Sortir de sa zone de confort, dépasser ses limites et travailler en équipe,16 jeunes du lycée de Balata, âgés de 15 à 17 ans ont été récompensés pour avoir tenté l’expérience pendant deux jours intensifs. Rose-Gamène Lacroix, 17 ans, cadette de la gendarmerie exprime sa satisfaction :

j'ai toujours voulu être infirmière mais que j'aime aussi la gendarmerie je me dis pourquoi ne pas faire les deux. J'ai choisi d'être infirmière militaire. Durant ces deux jours, j'ai souffert j'ai eu mal et j'ai quand m^me résisté



La douleur est bien loin à présent même si quelques courbatures témoignent de l’investissement, la satisfaction et la fierté du chemin parcouru efface tous les maux. Cliff Sénat, 16 ans, cadet de la gendarmerie souligne :

Cela m'a permis de dépasser mes limites. j'ai appris pas mal de choses, j'ai créé des liens, des moments supers intimes avec mes amis que je ne vais jamais oublié...

Un programme de la gendarmerie développé avec succès depuis 3 ans en Guyane



Si y a eu des doutes, des angoisses, des inquiétudes l’Adjudant Thomas était là pour galvaniser les troupes :

Le meilleur de chacun pour galvaniser les troupes. La fierté d'avoir atteint mon but de leur faire prendre conscience qu'ils sont plus qu'ils le pense, la fierté pour eux parce qu'ils se sont surpassés sur les différentes activités...



Un programme dédié à la jeunesse guyanaise, qui depuis 3 ans a fait un parcours sans faute explique le Général Stéphane Bras

Ce projet est né il y a 3 ans pour développer chez ces jeunes, renforcer le lien population sécurité faire découvrir la gendarmerie nationale et fédérer des jeunes autour de ce projet...



Des jeunes qui seront suivi tout au long de l’année scolaire afin de découvrir les facettes des métiers de la gendarmerie