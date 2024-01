Fermeture temporaire de deux écoles à Sinnamary en raison d'une invasion de puces

"Ce matin, le directeur de l'école Ahtis Latidine a signalé à mes services qu'il y avait une invasion de puces" nous indique Michel-Ange Jérémie, maire de Sinnamary. La décision a donc été de fermer l'établissement dès cet après-midi du 29 janvier, mais aussi l'école maternelle voisine, Claudine Verderosa.

Ce n'est pas une grande invasion, mais je me suis entretenue avec le rectorat et l'Agence Régionale de Santé et on a décidé d'appliquer le principe de précaution pour les deux écoles, car elles sont attenantes.