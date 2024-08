Fête patronale de la Saint Louis à Tonnégrande les 24 et 25 août

Partager :

Ce week-end, 24 et 25 août, Tonnégrande est à l’honneur et fête Louis le saint patron du bourg. Deux jours de festivités au cours desquels la population sera, notamment, invitée à assister au dévoilement de l’inscription aux monuments historiques des vestiges du Bagne des Annamites et à la découverte de la nouvelle dénomination de la médiathèque.

Non loin du fleuve Montsinéry, le paisible bourg de Tonnégrande sera très animé durant deux jours. La municipalité offre une belle fête aux habitants avec des animations artistiques, culturelles, sportives, culinaires mais comme le souligne le maire Patrick Lecante, il ne faut pas oublier les atouts patrimoniaux de Tonnégrande. « Notre satisfaction est grande, cela fait quelques décennies que nous attendions cela. Le Bagne des Annamites de la crique Anguille est inscrit aux Monuments historiques ce qui est une belle victoire. Cela permettra la reconnaissance de ces vestiges historiques, de leur valeur patrimoniale et écologique. Surtout cela permettra la prise en compte de travaux ultérieurs de réhabilitation avec le soutien financier de l’Etat. » Le dévoilement de la plaque d’inscription aux Monuments historiques du Bagne des Annamites est prévu le samedi matin à 9h00 sur le site et sera suivi d’une marche sur le sentier pédestre. Bagne des Annamites à crique Anguille sur le territoire de Tonnégrande • ©DR L’autre dévoilement prévu durant ces festivités se fera le dimanche après la messe officielle et il s’agira cette fois de découvrir le nom attribué à la médiathèque du bourg. « Cette fête à Tonnégrande est l’occasion de confirmer le vivre ensemble dans le bourg traditionnel créole et faire reconnaître que la commune marche sur ses deux jambes avec ses deux bourgs. Tonnégrande a connu la restauration de ses rues et la réhabilitation de son dégras. Cette fête est un focus sur Tonnégrande qui a une histoire singulière avec des habitants historiques comme les familles Bourdon, Nancey, Caman ou Tarcy. Le développement urbain de la commune se poursuit ! » Tout le monde devrait trouver son compte durant ces deux jours car les artistes seront aussi au rendez-vous lors d’un grand show le samedi à 20h ou se produiront l’interprète Nadège Chauvet, le zoukeur Richard Birman, ou encore le chanteur Venssy, le duo Craazy et Whawhah. La fête s’achèvera le dimanche soir avec Ruud Daddy en première partie suivi d’un grand bal Konwé animé par le groupe Maracudja. Le programme de la fête de Tonnégrande • ©DR

