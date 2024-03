Forum Jeunes : la musique pour mieux s'connaître

L'événement se déroule ce mercredi soir à partir de 18h30 au Conservatoire de musique et de danse à Cayenne.

Ce nouveau numéro de Forum Jeunes est consacré à la musique pour mieux s'connaître. Un thème choisi par Jennifer Baratiny et son équipe afin d'apporter un autre regard sur la jeunesse guyanaise :

La musique ça touche tout le monde et tout particulièrement les jeunes et souvent nous sommes en décalage. On a parfois tendance à stigmatiser notre jeunesse et à travers ces forums jeunes on se rend bien compte qu’ils ont de l’esprit, de la détermination et qu’ils s’engagent.