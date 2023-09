Pas d'école ce 29 septembre pour les élèves de Grand Santi. Le syndicat des enseignants de l'Unsa Guyane dénonce une pénurie d'enseignants à travers un débrayage. De son côté, le Rectorat assure que sa mobilisation afin de pallier la situation "ne s'est pas interrompue et ne s’interrompra pas".

Ludmïa Lewis •

"Près de 30 enseignants manquent à l'appel" à Grand Santi. C'est l'alerte lancée par le syndicat des enseignants de l'Unsa Guyane jeudi 28 septembre.

Un débrayage a été organisé en ce sens par les professionnels ce vendredi matin. La pénurie contraindrait certaines classes à accueillir jusqu'à 35 élèves, selon l'organisation syndicale.

Tous les collègues ont débrayé ce matin pour dénoncer des conditions de travail inacceptable [...] Les conditions matérielles ne sont pas adaptées pour accueillir autant d'élèves dans une classe. Emmanuel OCTAVIE, secrétaire générale du SE-UNSA

Une situation sous contrôle, selon le Rectorat

Le Rectorat de Guyane a alors tenu à rappeler que "[sa] mobilisation immédiate afin de pallier à la rentrée la situation initialement péjorative des écoles de Grand-Santi ne s'est pas interrompue et ne s’interrompra pas." Des renforts temporaires auraient été envoyés depuis le 13 septembre. Leur mission aurait alors été prolongée. "Aujourd'hui, il reste 6 postes structurellement vacants sur la commune", affirme l'Académie.

Mais selon Emmanuel Octavie, ce n'est pas suffisant : "On éteint le feu avec des remplaçants pendant quelques jours et malgré ça, il manque encore 8 postes sur 15 en maternelle". Et de conclure : "Les collègues sont à bout. Quand on a 35, voire 40 élèves à surveiller, c'est pas de l'enseignement. La situation est très compliquée là-bas."