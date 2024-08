Grande fête de l’autochtonie en Guyane avec la tenue des Journées des Peuples Autochtones du 8 au 11 août

Nous en sommes à la 14ème édition des Journées Autochtones de Guyane. Les festivités démarrent officiellement ce 9 août pour s’achever le 11 août. Cet événement patrimonial va se tenir dans plusieurs communes avec comme point d’orgue l’hommage aux 47 Kali’na et Arawak exhibés au siècle dernier au jardin Zoologique d’Acclimatation à Paris.

Cette année les Journées des Peuples Autochtones revêtent une signification particulière avec l’inauguration de deux statues en bronze créées en hommage à Pi’pi Ahieramo et Pi’pi Molko et aux 47 Kali’na et Arawak exhibés en 1882 et 18/92 au Jardin d’acclimatation à Paris.

Ces statues mémorielles ont été installées à Iracoubo où elles seront dévoilées à la population le 11 août. Cette cérémonie de dévoilement se fera en présence de la mairesse Céline Régis et la Yopoto Cécile Kouyouri et Corinne Toka-Devilliers à l’origine de ce projet fera une synthèse des zoos humains. Le groupe Ayawande accompagné de Kalawasi assurera l’ouverture musicale de cet hommage.

Entre Matoury, Rémire-Montjoly, Iracoubo, Saint-Laurent, Camopi...

Les Journées Autochtones auront débuté dès le lever du jour de ce vendredi 9 août avec la traditionnelle cérémonie chamanique au giratoire Califourchon à Matoury orchestré par Ruben Makosi et Francisco Karwofodi. Ce sont les groupes Sainte-Rose de Lima et Warukuma (du Suriname) qui présenteront les danses traditionnelles arawak-lokono.

Dans l’ouest au Village Pierre de Saint-Laurent du Maroni se déroulera aussi un rituel chamanique.

En soirée, une grande conférence sur le manioc, l’aliment de base des autochtones, se tiendra à l’auditorium de la Maison des Cultures et des Mémoires de la Guyane à partir de 18h à Rémire-Montjoly. En présence de Gabriel Serville, président de la CTG, des scientifiques interviendront notamment sur les enjeux et perspectives de développement des agricultures traditionnelles.

Le samedi 10 août, le public a rendez-vous au village Sainte-Rose de Lima à Matoury pour des activités sportives, la présentation de l’art amérindien et de la cuisine traditionnelle tout au long de la journée et en soirée des prestations de danses et de musique jusqu’à 5h du matin.

Camopi participe aussi à cette grande fête entre le 8 et le 9 août avec la tenue d'un marché, des tournois sportifs, des animations musicale et un grand débat à la mairie sur la maladie du manioc, l'orpaillage et l'éducation.

Cette grande manifestation annuelle est placée sous l’égide la Collectivité Territoriale de Guyane et le Comité du Tourisme de Guyane.

Pour rappel, ces journées mémorielles sont célébrées depuis août 2010 en Guyane, le 9 août ayant été déclaré Journée internationale des populations autochtones par les Nations Unies en 1994.

Retrouvez ci-dessus le programme complet de ces journées