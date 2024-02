Grève à la mairie de Cayenne : où en est le mouvement ?

Peut-être un dénouement à l'approche ? Ce 2 février, après huit jours de mobilisation, plusieurs dizaines de grévistes de la mairie de Cayenne se sont présentées aux locaux des services techniques. Deux élus municipaux ont reçu les représentants syndicaux pour une réunion de négociations était à l’initiative de la mairie.

La mairie nous a fourni des éléments qui n’étaient pas à jour. On leur a donné les vraies données [...] Selon nous, le DGS (Directeur Général des Services, Edouard Paruta, ndrl) ne fait pas le travail correctement. Pour moi, la mairie est complice puisqu’il le garde dans leur équipe.

Les grévistes et les élus à la table des négociations

Après une heure d'échange, les élus se sont rendus à l'hôtel de ville pour rendre compte des discussions à Sandra Trochimara. La mairie penche à présent sur un protocole à présenter aux représentants syndicaux. Aucune date n'a été communiquée quant à la suite des négociations.

La rédaction a interrogé le premier adjoint au maire au sujet des compétences de ce directeur général des services. Par souci déontologique, il n’a pas souhaité répondre. Christian Faubert a toutefois présenté les propositions sur lesquelles travaille la mairie.

On a présenté des propositions sur la titularisation, sur les avancements de grade et surtout sur le point le plus épineux : sur la partie IFSE*. Sur cette partie, je rappelle que sur l’année 2023, 3,8 millions d’euros ont été mis en place. Nous allons compléter les documents que l’on a pour pouvoir apporter de nouvelles propositions auprès des syndicats.